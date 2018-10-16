Тогда только так
Реализовали то, о чем не просили, еще и неотключаемое...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:41
Тогда только так
Реализовали то, о чем не просили, еще и неотключаемое...
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:10
Re: Альфа-Банк
..что же это за дурдом наблюдается...это Банк ?...проблемы создаются со стороны банка массово и причем по вопросам , которые и выеденного яйца не стоят ..неговоря уже о том сколько на решение тратится времени , за то все при деле - у работников банка работы по горло , у клиентов - море мелочных проблем и головной боли при пользовании картами и продуктами банка - браво ..." мы строили строили...и наконец построили..." (
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:24
Re: Альфа-Банк
и ложки найдутся, и осадок останется...
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:25
Где можно увидеть и прочитать тарифы на систему "Альфа-Перевод", ту, что сразу перед глазами, когда заходишь в интернет-банк?
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