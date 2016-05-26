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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6241624262436244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:41

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а на этом бланке можно написать заявление, чтоб отключили фрод-мониторинг на вход в МАБ ? а то периодические локи МАБа тоже как бы замарачуют ...

IMPRINTER, рассылка на имейл при входе в МАБ не отключается.

Тогда только так :(

Зображення

Реализовали то, о чем не просили, еще и неотключаемое...
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:10

Re: Альфа-Банк

..что же это за дурдом наблюдается...это Банк ?...проблемы создаются со стороны банка массово и причем по вопросам , которые и выеденного яйца не стоят ..неговоря уже о том сколько на решение тратится времени , за то все при деле - у работников банка работы по горло , у клиентов - море мелочных проблем и головной боли при пользовании картами и продуктами банка - браво ..." мы строили строили...и наконец построили..." (
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:24

Re: Альфа-Банк

и ложки найдутся, и осадок останется...
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:25

Где можно увидеть и прочитать тарифы на систему "Альфа-Перевод", ту, что сразу перед глазами, когда заходишь в интернет-банк?
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:35

  ShtormK написав:Где можно увидеть и прочитать тарифы на систему "Альфа-Перевод", ту, что сразу перед глазами, когда заходишь в интернет-банк?


Очень дорогие.
Этим никто не пользуется.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:37

  IMPRINTER написав:
  ShtormK написав:Где можно увидеть и прочитать тарифы на систему "Альфа-Перевод", ту, что сразу перед глазами, когда заходишь в интернет-банк?


Очень дорогие.
Этим никто не пользуется.


Мне для публикации нужно...
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:58

Re: Альфа-Банк

Интересно. % за трехмесячный депозит до 250к, с выплатой ежемесячно, выше чем за шестимесячный и выше чем в среднем за "Розумний". Так задумано или опечатка на сайте?
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gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:01

ShtormK Тарификация сервиса «Альфа Перевод» https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... r2rpdf.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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