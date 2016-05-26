Додано: Сер 17 жов, 2018 15:10

..что же это за дурдом наблюдается...это Банк ?...проблемы создаются со стороны банка массово и причем по вопросам , которые и выеденного яйца не стоят ..неговоря уже о том сколько на решение тратится времени , за то все при деле - у работников банка работы по горло , у клиентов - море мелочных проблем и головной боли при пользовании картами и продуктами банка - браво ..." мы строили строили...и наконец построили..." (

Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45