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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6242624362446245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Раніше платіж за кордоном проводився вже на наступний день, максимум на другий. А зараз чого чекає? Поки курс ще виросте?

В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
stryzhko
 
Повідомлень: 430
З нами з: 04.10.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 60 раз.
 
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  #<1 ... 6242624362446245
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