Кочевник написав:Раніше платіж за кордоном проводився вже на наступний день, максимум на другий. А зараз чого чекає? Поки курс ще виросте?
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02
Re: Альфа-Банк
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
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