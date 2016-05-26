Кочевник написав:Раніше платіж за кордоном проводився вже на наступний день, максимум на другий. А зараз чого чекає? Поки курс ще виросте?
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02
Re: Альфа-Банк
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:26
Re: Альфа-Банк
У меня всё пашет. И на восток, и на портмоне, и куда угодно. Но в своё время я очень сильно попросил пропускать восток для меня. Так что уверен возможность есть. Единственное что меня смущает - это то что баланс карты живёт своей жизнью. Деньги то сами исчезают, то сами появляются из ниоткуда. Оно то конечно чуть позже выравнивается. Но немного страшно.
Вдруг какая-то пополняха исчезнет.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:29
Re: Альфа-Банк
Как же вы ошибаетесь )))
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:30
А у нас в психушке шумно!
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:40
C "Розумним" можно разве что поучаствовать в акции "Розыгрыш 50 000 грн от ТОП банков". Или в крайнем случае дать Алле ссуду на месяц пока не работал разрыв пролонгации.
Black Jack - White Business
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