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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6242624362446245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02

Re: Альфа-Банк

Кочевник написав:Раніше платіж за кордоном проводився вже на наступний день, максимум на другий. А зараз чого чекає? Поки курс ще виросте?

В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:26

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

но и гарантий что ваше заявление удовлетворят нету.
они скорей всего не могут ее щас отключать индивидуально - поэтому ответят типа - задля вашої безпеки идите нах ...

Ага. Но представителю Альфы на форуме видать отдел безопасности сказал, что могут, раз она озвучила. Иначе ее просто подставили колеги.
P.S. В конце сентября представитель озвучил, "такой возможности нет".
BBC, від Безпеки отримана відповідь, що такої можливості немає.

P.P.S. Для меня не критично делать оплату картой Альфы, есть альтернативы.
У меня всё пашет. И на восток, и на портмоне, и куда угодно. Но в своё время я очень сильно попросил пропускать восток для меня. Так что уверен возможность есть. Единственное что меня смущает - это то что баланс карты живёт своей жизнью. Деньги то сами исчезают, то сами появляются из ниоткуда. Оно то конечно чуть позже выравнивается. Но немного страшно. :mrgreen:
Вдруг какая-то пополняха исчезнет.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:29

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  ShtormK написав:Где можно увидеть и прочитать тарифы на систему "Альфа-Перевод", ту, что сразу перед глазами, когда заходишь в интернет-банк?


Очень дорогие.
Этим никто не пользуется.
Как же вы ошибаетесь )))

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cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:30

  mephala написав:
  v57 написав:похожие срачи на ветке привата всегда были
убрали офпреда- прекратилось
куколка, а не ветка стала :)

на кладбище тоже тишина :mrgreen:

А у нас в психушке шумно! :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:40

  gun написав:Интересно. % за трехмесячный депозит до 250к, с выплатой ежемесячно, выше чем за шестимесячный и выше чем в среднем за "Розумний". Так задумано или опечатка на сайте?

C "Розумним" можно разве что поучаствовать в акции "Розыгрыш 50 000 грн от ТОП банков". Или в крайнем случае дать Алле ссуду на месяц пока не работал разрыв пролонгации.
Black Jack - White Business
ruvex
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