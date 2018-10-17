Додано: Чет 18 жов, 2018 08:41

Заехала, утром, в отделение снять с карты средства. Банкомат пишет: "операция невозможна". Подхожу к специалисту,объясняю ситуацию, получаю ответ: "наверное,карта заблокирована". Обалдеть,они уже в курсе,наверное страждущие потоком идут. Стала в очередь, в кассу,думаю, проверю точно. Передо мной ещё один клиент. Кассир задаёт вопрос: "Чего вы стоите?" Это-супер! Сидит в кассе тетя,видимо,работала ещё в 90-х, кассиром в Укрсоцбанк: Постоялко Люцина Витальевна.Каждый раз,заезжая в это отделение,стараюсь к кассе не подходить. Обслуживание у нее всегда на "высшем уровне",сегодня была вынуждена обратиться в кассу. Итог: деньги сняла ( банкомат был заряжен мелкими купюрами,поэтому по количеству выдать нужную сумму, одним махом,не смог), настроение с утра, от общения с сотрудником банка испорчено. УВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛЬФА БАНКА,проведите беседу с вышеуказанной сотрудницей о профессиональной этике. И пусть,наконец, уяснит себе: "Не мы (клиенты) для вас, а вы для нас". Если что, снятие наличных было в 9:19. Заранее благодарна.