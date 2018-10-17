Кочевник написав:Раніше платіж за кордоном проводився вже на наступний день, максимум на другий. А зараз чого чекає? Поки курс ще виросте?
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:02
Re: Альфа-Банк
В мене і на третій проводився. Так курс же знижується, не потрібно хвилюватися).
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:26
Re: Альфа-Банк
У меня всё пашет. И на восток, и на портмоне, и куда угодно. Но в своё время я очень сильно попросил пропускать восток для меня. Так что уверен возможность есть. Единственное что меня смущает - это то что баланс карты живёт своей жизнью. Деньги то сами исчезают, то сами появляются из ниоткуда. Оно то конечно чуть позже выравнивается. Но немного страшно.
Вдруг какая-то пополняха исчезнет.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:29
Re: Альфа-Банк
Как же вы ошибаетесь )))
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Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:30
А у нас в психушке шумно!
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:40
C "Розумним" можно разве что поучаствовать в акции "Розыгрыш 50 000 грн от ТОП банков". Или в крайнем случае дать Алле ссуду на месяц пока не работал разрыв пролонгации.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 18 жов, 2018 06:58
Додано: Чет 18 жов, 2018 07:44
Re: Альфа-Банк
Альфабанк, поясніть, що за бардак відбувається у випісці? Дати операцій вказані від балди. Я навіть знаю, як цього балду звати.
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:41
Re: Альфа-Банк
Заехала, утром, в отделение снять с карты средства. Банкомат пишет: "операция невозможна". Подхожу к специалисту,объясняю ситуацию, получаю ответ: "наверное,карта заблокирована". Обалдеть,они уже в курсе,наверное страждущие потоком идут. Стала в очередь, в кассу,думаю, проверю точно. Передо мной ещё один клиент. Кассир задаёт вопрос: "Чего вы стоите?" Это-супер! Сидит в кассе тетя,видимо,работала ещё в 90-х, кассиром в Укрсоцбанк: Постоялко Люцина Витальевна.Каждый раз,заезжая в это отделение,стараюсь к кассе не подходить. Обслуживание у нее всегда на "высшем уровне",сегодня была вынуждена обратиться в кассу. Итог: деньги сняла ( банкомат был заряжен мелкими купюрами,поэтому по количеству выдать нужную сумму, одним махом,не смог), настроение с утра, от общения с сотрудником банка испорчено. УВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛЬФА БАНКА,проведите беседу с вышеуказанной сотрудницей о профессиональной этике. И пусть,наконец, уяснит себе: "Не мы (клиенты) для вас, а вы для нас". Если что, снятие наличных было в 9:19. Заранее благодарна.
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:45
Спробую вгадати...Льоша?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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