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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6243624462456246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:59

Пополнение в МАБ оказалось подозрительной операцией, заблокировали карту.
P.S. После обновления процесинга совершил в КЦ больше звонков за месяц чем за последние 10 лет. Ну бред же...
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:03

Re: Альфа-Банк

Мож ее на одну операцию раньше блоканули
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:04

  clientage написав:Мож ее на одну операцию раньше блоканули

Ну так КЦ сказал уточнив есть ли тек. счет в $ & €. A они есть у меня.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлень: 13841
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:11

Re: Альфа-Банк

ну что, Альфа пошла старой проторенной дорогой - "переход на новый процессинг"?
или шансы есть? :roll:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:05

  Кочевник написав:Альфабанк, поясніть, що за бардак відбувається у випісці? Дати операцій вказані від балди. Я навіть знаю, як цього балду звати.

Кочевник, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, деталі в ПП, що конкретно відображається не коректно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4976
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:17

  allaliu написав: УВ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛЬФА БАНКА,проведите беседу с вышеуказанной сотрудницей о профессиональной этике. И пусть,наконец, уяснит себе: "Не мы (клиенты) для вас, а вы для нас". Если что, снятие наличных было в 9:19. Заранее благодарна.

allaliu, добрый день. Спасибо за информацию. Работу проведем.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4976
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:43

Re: Альфа-Банк

Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка.
Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні.
Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі.
Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0.
Обман 100%.
Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа....
Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.

Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?
Всім процвітання!
Первый
 
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