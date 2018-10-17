Пополнение в МАБ оказалось подозрительной операцией, заблокировали карту.
P.S. После обновления процесинга совершил в КЦ больше звонков за месяц чем за последние 10 лет. Ну бред же...
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Додано: Чет 18 жов, 2018 08:59
Пополнение в МАБ оказалось подозрительной операцией, заблокировали карту.
P.S. После обновления процесинга совершил в КЦ больше звонков за месяц чем за последние 10 лет. Ну бред же...
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:03
Re: Альфа-Банк
Мож ее на одну операцию раньше блоканули
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:04
Ну так КЦ сказал уточнив есть ли тек. счет в $ & €. A они есть у меня.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:11
Re: Альфа-Банк
ну что, Альфа пошла старой проторенной дорогой - "переход на новый процессинг"?
или шансы есть?
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:05
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:17
allaliu, добрый день. Спасибо за информацию. Работу проведем.
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:43
Re: Альфа-Банк
Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка.
Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні.
Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі.
Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0.
Обман 100%.
Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа....
Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.
Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?
Всім процвітання!
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