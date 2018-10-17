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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6244624562466247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:29

  yuri1978 написав:
  Первый написав:А по факту гроші на карті, 5 копійок не капнуть.
хорошо тебе, деньги на карте - у меня вчера вообще тупо сп...ли и до сих пор не отдают.

Похоже, вчера новый Алкин процесХинГ конкретно штормило. Мне все гроши зачислили ток после 19:00 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:31

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Похоже, вчера новый Алкин процесХинГ конкретно штормило. Мне все гроши зачислили ток после 19:00
мои уже сутки найти не могут.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:36

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут

Пишется заявление в бланке "Звернення" на отказ от фрод-мониторинга (указываются карты). Специалист в отделении должен провести идентификацию клиента (чтобы карты принадлежали клиенту) и отправить заявление в отдел Безопасности.

Послал бойца в отделение, проверим чем закончится ))

Вот отзвонились с отделения, я так понял
Чел получил добро на отмену фрод-мониторинга
Теперь понаблюдаем как это реально работает 8)
Достаточно зарегить в отд. заяву-заявление на бланке "Звернення", шо мона с сайта взять.
В заяве указать все номера карт прям как в МАБе они нарисованы и в течение 1..1.5ч будет ответ :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:40

Re: Альфа-Банк

Vorlon написав:Первый
Много раз обсуждалось: это не баг - это фича! Не пользуйтесь сейфом. Зачем он вам?
Та сколько бы не обсуждалось - это рукожопство
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:20

  Первый написав:
  Vorlon написав:Первый
Много раз обсуждалось: это не баг - это фича! Не пользуйтесь сейфом. Зачем он вам?

Нееее. Це наипалово. Мені чітко в смс повідомляють що все ок, і гроші на дох сейфі. Для мене є плюси, що з карти їх не знімуть, і на мої 3 гривні капнуть 5 копійок відсотків.
А по факту гроші на карті, 5 копійок не капнуть.


Так само попадав і раз це не виправляють, значить свідомо дурять клієнтів. На наступний день варто заглянути в ІБ подивитись, що де лежить.
А зараз свіжа замануха:
Акції 17 жовтня 2018 - 11:27
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https://alfabank.ua/about/press/smart-p ... -podarunki
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:33

  Первый написав:Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка.
Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні.
Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі.
Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0.
Обман 100%.
Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа....
Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.

Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?

"Технический овердрафт". Не, не слышал
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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