Как точно называется это заявление. Уверен на 100% что при фразе мне нужно щаявление на отказ от фрод мониторинга у них глаза из орбит вылезут
Пишется заявление в бланке "Звернення" на отказ от фрод-мониторинга (указываются карты). Специалист в отделении должен провести идентификацию клиента (чтобы карты принадлежали клиенту) и отправить заявление в отдел Безопасности.
Послал бойца в отделение, проверим чем закончится ))
Вот отзвонились с отделения, я так понял Чел получил добро на отмену фрод-мониторинга Теперь понаблюдаем как это реально работает Достаточно зарегить в отд. заяву-заявление на бланке "Звернення", шо мона с сайта взять. В заяве указать все номера карт прям как в МАБе они нарисованы и в течение 1..1.5ч будет ответ
Vorlon написав:Первый Много раз обсуждалось: это не баг - это фича! Не пользуйтесь сейфом. Зачем он вам?
Нееее. Це наипалово. Мені чітко в смс повідомляють що все ок, і гроші на дох сейфі. Для мене є плюси, що з карти їх не знімуть, і на мої 3 гривні капнуть 5 копійок відсотків. А по факту гроші на карті, 5 копійок не капнуть.
Так само попадав і раз це не виправляють, значить свідомо дурять клієнтів. На наступний день варто заглянути в ІБ подивитись, що де лежить. А зараз свіжа замануха:
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Первый написав:Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка. Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні. Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі. Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0. Обман 100%. Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа.... Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.
Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?
"Технический овердрафт". Не, не слышал
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Первый написав:Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка. Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні. Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі. Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0. Обман 100%. Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа.... Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.
Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?
когда вы перевели деньги на сдохсейф у вас на карте образовался овердрафт. который автоматически гасится из средств размещенных на сдохсейфе. потому пока на счете не появятся деньги на сдохсейф ниче не ляжет. а ваше пополнение карты это увеличение авторизационного остатка а не появление денег на счете. переводите деньги на карту по СЕП а не п2п и все будет нормально. 100500 раз уже про это говорили.
Вот отзвонились с отделения, я так понял Чел получил добро на отмену фрод-мониторинга Теперь понаблюдаем как это реально работает Достаточно зарегить в отд. заяву-заявление на бланке "Звернення", шо мона с сайта взять. В заяве указать все номера карт прям как в МАБе они нарисованы и в течение 1..1.5ч будет ответ
а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996 - по моему 1993 г. ... в обменке был послан нах ... думал скормить примату в тумбе, но примат выпилил опцию обмена валют ... зашел к алле - думаю откажут подыму скандал, т.к. по постанове нбу год выпуска не может быть причиной отказа - тока конкретные изъяны на банкноте (дыры, разрывы, пятна и т.п.) - а купюры были во вполне нормальном состоянии ... алла приняла вообще даже глазом не моргнув
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