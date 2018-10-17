RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6246624762486249>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:13

  IMPRINTER написав:BBC

а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996 - по моему 1993 г. ... в обменке был послан нах ... думал скормить примату в тумбе, но примат выпилил опцию обмена валют ... зашел к алле - думаю откажут подыму скандал, т.к. по постанове нбу год выпуска не может быть причиной отказа - тока конкретные изъяны на банкноте (дыры, разрывы, пятна и т.п.) - а купюры были во вполне нормальном состоянии ... алла приняла вообще даже глазом не моргнув


ФРС принимает купюры от 1931-1933 года.

еще можно подержать 10-20лет и продать за 300$ номинал в 50$ :)
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.12.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:16

proftpd66

это фрс принимает.
нбу тоже принимает любую гривну и понятие ветхая гривна впринципи не существует.
т.е. чтоб у вас приняли гривну в банке или приняли ее с дисконтом по ветхости это впринципи невозможно. в валюте такое понятие как ветхость присутстввует.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35263
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:26

IMPRINTER

Тоже недавно от такой 100 избавлялся, зеленые тумбы примата плевались, не хотели брать, положил на счет.
Востаннє редагувалось demichh в Чет 18 жов, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
demichh
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 09.12.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31

  IMPRINTER написав:а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996

Меня с такими купюрами послали сначала с Пиреуса, потом с Аллы, и только в Укргазбанке поменяли без вопросов...
Imp_666
 
Повідомлень: 47
З нами з: 15.05.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:33

  Imp_666 написав:
  IMPRINTER написав:а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996

Меня с такими купюрами послали сначала с Пиреуса, потом с Аллы, и только в Укргазбанке поменяли без вопросов...


ну скажем так - меня еще ниодному банку не удавалось послать по этой причине.
если купюра не соответствует ниодному официальному китерию ветхости - сдавал всегда в любом банке.
я просил выдать справку согласно какого пункта постановы нбу они ее не берут.
там пункта "а кому я потом такую выдам" нет ...
обычно кривя рожей берут ...

Додаток 2
до Інструкції про порядок організації
та здійснення валютно-обмінних
операцій на території України
(пункт 10 розділу II)

ОЗНАКИ
платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України

Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:

із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);

із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;

надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;

з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.


но проще всего всякий мусор скармливать тумбе примата - обычно жрет всё ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 18 жов, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35263
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:34

Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... :P По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25491
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:37

  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... :P По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую! :P


все зависит от мсс ... 4814 не участвует в акции
билеты вроде да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35263
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:38

  IMPRINTER написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... :P По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую! :P


все зависит от мсс ... 4814 не участвует в акции
билеты вроде да

А де про це можна прочитати? Де перелік кодів, що приймають і не приймають участь в програмі?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25491
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:40

я думаю купюры 1990 года многие захотят купить, если купюра более-мение.

можно подождать 10 лет и продать в 2-3 раза дороже.

у нас многие любят под матрасом держать. Скорее всего, для того чтобы продать дороже номинала :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 18 жов, 2018 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 22.12.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:40

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:
  Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... :P По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую! :P


все зависит от мсс ... 4814 не участвует в акции
билеты вроде да

А де про це можна прочитати?


https://cashuclub.com.ua/rules/regulations.html
см. додаток 1

Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі Лояльності

4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7321, 7841, 7993, 7994, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754, 5816, 4784, 4816, 4899, 4900, 5599, 5960, 5962, 5965, 6300, 7311, 7361, 7372, 7375, 7393, 7394, 7399, 8111, 8220, 8241, 8244, 8249, 8911, 8931, 8999, 5561, 5511, 5592, 5521, 5551, 5571, 5598, 3412, 3351, 3364, 3387, 3420, 3423, 3389, 3366, 3390, 3405, 3381, 3409, 3357, 3393, 3359, 3370, 3395, 3355, 3374, 3441, 7512, 7513, 7519, 7338, 7342, 7333, 7523, 7379, 7349, 7392, 7339, 4814, 4821, 1520, 1711, 1740, 1799, 1761, 1771, 1731, 763, 1750, 7277, 7273, 7276, 7278, 5111, 5192, 5046, 5045, 5198, 5122, 5137, 2791, 5172, 5074, 5072, 5021, 5044, 5013, 5085, 2741, 2842, 5139, 5047, 5039, 5099, 5199, 5169, 5051, 5131, 5065, 6513, 7033, 5811, 7032, 7012, 5967, 5969, 5966, 5964, 5968, 8351, 8299, 8211, 7941, 7929, 5994, 5735, 5978, 5921, 5963, 5734, 5993, 5815, 5818, 5817, 7623, 7692, 7622, 7699, 7631, 5300, 5271,4214, 4582, 4011, 4468, 4225, 4215, 4119
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35263
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5592 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 6246624762486249>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, V2 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1324, 1325, 1326
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13259 2573396
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 15:10
demichh
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3204, 3205, 3206
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32050 3982884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 14:33
J
ОТП БАНК 1 ... 551, 552, 553
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5524 1315953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 14:25
Козак-характерник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13260)
18.10.2018 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.