а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996 - по моему 1993 г. ... в обменке был послан нах ... думал скормить примату в тумбе, но примат выпилил опцию обмена валют ... зашел к алле - думаю откажут подыму скандал, т.к. по постанове нбу год выпуска не может быть причиной отказа - тока конкретные изъяны на банкноте (дыры, разрывы, пятна и т.п.) - а купюры были во вполне нормальном состоянии ... алла приняла вообще даже глазом не моргнув
ФРС принимает купюры от 1931-1933 года.
еще можно подержать 10-20лет и продать за 300$ номинал в 50$
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
это фрс принимает. нбу тоже принимает любую гривну и понятие ветхая гривна впринципи не существует. т.е. чтоб у вас приняли гривну в банке или приняли ее с дисконтом по ветхости это впринципи невозможно. в валюте такое понятие как ветхость присутстввует.
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IMPRINTER написав:а меня сегодня касса Аллы порадовала - надо было поменять 100 долл. старого образца (два по 50) - с маленьким портретом гранта, т.е. года выпуска еще до 1996
Меня с такими купюрами послали сначала с Пиреуса, потом с Аллы, и только в Укргазбанке поменяли без вопросов...
ну скажем так - меня еще ниодному банку не удавалось послать по этой причине. если купюра не соответствует ниодному официальному китерию ветхости - сдавал всегда в любом банке. я просил выдать справку согласно какого пункта постановы нбу они ее не берут. там пункта "а кому я потом такую выдам" нет ... обычно кривя рожей берут ...
Додаток 2 до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України (пункт 10 розділу II)
ОЗНАКИ платіжності та зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються уповноваженими банками, уповноваженими фінансовими установами, національним оператором поштового зв’язку, пунктами обміну іноземної валюти на території України
Банкноти іноземної валюти визнаються платіжними в разі повної відповідності встановленим банком-емітентом зразкам, якщо вони зберегли ознаки платіжності, а саме: найменування банку-емітента, номер і серію, номінал цифрами та словами, основні зображення лицьового та зворотного боків, елементи захисту - водяний знак, магнітні мітки, захисні стрічку і волокна, мікро- та макротексти, голограму, у тому числі банкноти із незначними ознаками зношення:
із потертостями та із загальними забрудненнями (уключаючи забруднення, що спричиняють локальну люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях);
із невеликими масними та іншими плямами, написами, відбитками штампів (за винятком штампів, які свідчать про те, що банкнота є неплатіжною), що перекривають одну з ознак платіжності не більше ніж на 20%;
надірвані і заклеєні в будь-який спосіб, якщо кожний із надривів не перевищує однієї четвертої частини ширини банкноти та місце склеювання не заважає визначити ознаки платіжності;
з проколами та отворами діаметром до 0,5 мм.
но проще всего всякий мусор скармливать тумбе примата - обычно жрет всё ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 18 жов, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую!
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Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую!
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А де про це можна прочитати? Де перелік кодів, що приймають і не приймають участь в програмі?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:Alfa_Bank Пані Алла, добрий день! Розтлумачте будь ласка... По яким мсс кодам можна отримати повернення коштів за програмою Кеш'ю? Цікавить оплата тіліпона Портмоне і сайт Укрзалізниці. Дякую!
все зависит от мсс ... 4814 не участвует в акции билеты вроде да