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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6246624762486249

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:41

Укрзалізниця який код?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:46

  IMPRINTER написав:см. додаток 1

Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі Лояльності


3.10. Банк самостійно визначає перелік MCC кодів за операції по яким нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати бонуси за операції, які можуть бути класифіковані як операції, що зазначені в п. 3.7.

Це здорово придумано! :D Привіт конєводам! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:08

  Козак-характерник написав:Укрзалізниця який код?

4112
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:19

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Укрзалізниця який код?

4112


Кстати, если кому нужно, на tickets.ua все еще действует скидка 50 грн на жд билеты с visa checkout , у тикетсов код 4722.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:43

А можно написать какое-нибудь заявление, чтобы прекратили слать на телефон всякий спам с того же номера, с которого коды подтверждения приходят? Задрали, ***.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:54

  IMPRINTER написав:Перелік МСС-кодів, що не приймають участь в Програмі Лояльності

4829, 5933, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6211, 6529, 6530, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 7299, 7321, 7841, 7993, 7994, 7995, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405, 9751, 9752, 9754, 5816, 4784, 4816, 4899, 4900, 5599, 5960, 5962, 5965, 6300, 7311, 7361, 7372, 7375, 7393, 7394, 7399, 8111, 8220, 8241, 8244, 8249, 8911, 8931, 8999, 5561, 5511, 5592, 5521, 5551, 5571, 5598, 3412, 3351, 3364, 3387, 3420, 3423, 3389, 3366, 3390, 3405, 3381, 3409, 3357, 3393, 3359, 3370, 3395, 3355, 3374, 3441, 7512, 7513, 7519, 7338, 7342, 7333, 7523, 7379, 7349, 7392, 7339, 4814, 4821, 1520, 1711, 1740, 1799, 1761, 1771, 1731, 763, 1750, 7277, 7273, 7276, 7278, 5111, 5192, 5046, 5045, 5198, 5122, 5137, 2791, 5172, 5074, 5072, 5021, 5044, 5013, 5085, 2741, 2842, 5139, 5047, 5039, 5099, 5199, 5169, 5051, 5131, 5065, 6513, 7033, 5811, 7032, 7012, 5967, 5969, 5966, 5964, 5968, 8351, 8299, 8211, 7941, 7929, 5994, 5735, 5978, 5921, 5963, 5734, 5993, 5815, 5818, 5817, 7623, 7692, 7622, 7699, 7631, 5300, 5271,4214, 4582, 4011, 4468, 4225, 4215, 4119

у этих криворуких не хватило ума отсортировать коды в порядке возростания или убывания?... :(
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:56

  antey718 написав:
  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:Укрзалізниця який код?

4112

Кстати, если кому нужно, на tickets.ua все еще действует скидка 50 грн на жд билеты с visa checkout , у тикетсов код 4722.

а смысл покупать билеты на tickets.ua если на сайте укрзализныци они получаются дешевле?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:17

  Cler написав:
  antey718 написав:Кстати, если кому нужно, на tickets.ua все еще действует скидка 50 грн на жд билеты с visa checkout , у тикетсов код 4722.

а смысл покупать билеты на tickets.ua если на сайте укрзализныци они получаются дешевле?...


Да на укрзализныце они дешевле, но с учетом скидки в 50 грн то дешевле уже на тикетсе, по крайней мере у меня разница получилась 35 грн на билете в одну сторону. При покупке билетов одновременно в 2 стороны надо смотреть как будет выгоднее.
antey718
 
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Козак-характерник

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