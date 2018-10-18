если 1976 года да еще и звездной серии то да )
если 2003 г. то ценности не представляет )
мне в втб пачку их дали новых )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:13
если 1976 года да еще и звездной серии то да )
если 2003 г. то ценности не представляет )
мне в втб пачку их дали новых )
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:25
Re: Альфа-Банк
Да ВТБ єтим деликатесом балует.
Регулярно у них пачку покупаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
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