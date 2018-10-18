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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6247624862496250

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:13

  mihasik написав:У меня есть 2$ купюра, тоже кому-то интересна?


если 1976 года да еще и звездной серии то да )

если 2003 г. то ценности не представляет )
мне в втб пачку их дали новых )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:25

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:мне в втб пачку их дали новых )

Да ВТБ єтим деликатесом балует.
Регулярно у них пачку покупаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 6247624862496250
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