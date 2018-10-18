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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:13
mihasik написав:
У меня есть 2$ купюра, тоже кому-то интересна?
если 1976 года да еще и звездной серии то да )
если 2003 г. то ценности не представляет )
мне в втб пачку их дали новых )
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Додано: Чет 18 жов, 2018 21:25
IMPRINTER написав:
мне в втб пачку их дали новых )
Да ВТБ єтим деликатесом балует.
Регулярно у них пачку покупаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 18 жов, 2018 23:46
IMPRINTER написав:proftpd66
это фрс принимает.
нбу тоже принимает любую гривну и понятие ветхая гривна впринципи не существует.
т.е. чтоб у вас приняли гривну в банке или приняли ее с дисконтом по ветхости это впринципи невозможно. в валюте такое понятие как ветхость присутстввует.
Я как-то под новый 2012 год припер в платинум пакет гривны из дельты, так мне кассируха говорит, что мол одна сотка светится. Я сначала напрягся, а потом вспомнил что это гривны а не валюта, и предложил ей ....ээээ.... продолжить пересчет.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 01:47
При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
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Ethereum
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 05:59
Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.
Востаннє редагувалось casper12
в П'ят 19 жов, 2018 07:21, всього редагувалось 1 раз.
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casper12
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:35
Проценты по кредиту считают тоже после распределения по счёту.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Первый написав:Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка.
Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні.
Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі.
Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0.
Обман 100%.
Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа....
Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.
Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:46
Можно в КЦ
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
M-Audio написав:А можно написать какое-нибудь заявление, чтобы прекратили слать на телефон всякий спам с того же номера, с которого коды подтверждения приходят? Задрали, ***.
Свинорыл 80lvl
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:53
casper12 написав:
Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.
Карта нова ,пакет Platinum Black Plus. Відкрив початок вересня.
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Ethereum
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:53
Ethereum написав:
При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.
Если же в апликухе регистрация не проходит - уточните что у вас за платина. Если карта выпущена более двух лет назад в пакетах ультра и Платинум блэк - то такие карты иметь правильный бин и в программе регистрируются. Позже Алла выпускала в этих пакетах ривордсы - эти под программу не попадают. Ну и с августа в Платинум блэке опять стали давать честную платину (в ультре по прежнему ривордс)
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:02
Flamingo написав: Ethereum написав:
При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
Name on card *
Що робити?
Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.
Для посещения лаунжа не всегда требуется билет, если лаунж находится в зоне чекин, то такой лаунж можно посетить и без билета, например LUXX Lounge в Франкфурте.
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antey718
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