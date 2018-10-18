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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6248624962506251>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:13

  mihasik написав:У меня есть 2$ купюра, тоже кому-то интересна?


если 1976 года да еще и звездной серии то да )

если 2003 г. то ценности не представляет )
мне в втб пачку их дали новых )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:25

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:мне в втб пачку их дали новых )

Да ВТБ єтим деликатесом балует.
Регулярно у них пачку покупаю.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:46

  IMPRINTER написав:proftpd66

это фрс принимает.
нбу тоже принимает любую гривну и понятие ветхая гривна впринципи не существует.
т.е. чтоб у вас приняли гривну в банке или приняли ее с дисконтом по ветхости это впринципи невозможно. в валюте такое понятие как ветхость присутстввует.



Я как-то под новый 2012 год припер в платинум пакет гривны из дельты, так мне кассируха говорит, что мол одна сотка светится. Я сначала напрягся, а потом вспомнил что это гривны а не валюта, и предложил ей ....ээээ.... продолжить пересчет.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 01:47

При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 05:59

Re: Альфа-Банк

Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.
Востаннє редагувалось casper12 в П'ят 19 жов, 2018 07:21, всього редагувалось 1 раз.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:35

Re: Альфа-Банк

Проценты по кредиту считают тоже после распределения по счёту.
Первый написав:Не на...ш не проживеш, один із принципів альфабанка.
Перераховуєш гроші з іншого банку на картку альфи. І грошики світяться як доступні.
Кидаєш на дох сейф. Пише ОК. ПОПОВНЕНО. Баланс дох сейфа +, доступно на карті 0, про це написано і в смс, і в муальфі.
Заходиш через пару днів. Оппа, і всі гроші на карті, на дохсейфі 0.
Обман 100%.
Проценти? Які проценти? Нічого не знаємо. Вашф гроші були не розподілені і ви не мали права поповнювати дох сейф. Цілую, твоя альфа....
Якого біса вони доступні, приходять смс про успішне поповнення дох сейфа і баланси.... ще раз. Цілую твоя Альфа.

Цікаво, а відсотки по кредитом теж прощають, чи там все ок, і в смс правда приходить?


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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:46

Re: Альфа-Банк

Можно в КЦ
M-Audio написав:А можно написать какое-нибудь заявление, чтобы прекратили слать на телефон всякий спам с того же номера, с которого коды подтверждения приходят? Задрали, ***.


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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:53

  casper12 написав:
Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.


Карта нова ,пакет Platinum Black Plus. Відкрив початок вересня.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:53

  Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?

Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.
Если же в апликухе регистрация не проходит - уточните что у вас за платина. Если карта выпущена более двух лет назад в пакетах ультра и Платинум блэк - то такие карты иметь правильный бин и в программе регистрируются. Позже Алла выпускала в этих пакетах ривордсы - эти под программу не попадают. Ну и с августа в Платинум блэке опять стали давать честную платину (в ультре по прежнему ривордс)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:02

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
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Що робити?

Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.


Для посещения лаунжа не всегда требуется билет, если лаунж находится в зоне чекин, то такой лаунж можно посетить и без билета, например LUXX Lounge в Франкфурте.
antey718
 
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