Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише: Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br> Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу. Name on card *
Що робити?
Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта. Если же в апликухе регистрация не проходит - уточните что у вас за платина. Если карта выпущена более двух лет назад в пакетах ультра и Платинум блэк - то такие карты иметь правильный бин и в программе регистрируются. Позже Алла выпускала в этих пакетах ривордсы - эти под программу не попадают. Ну и с августа в Платинум блэке опять стали давать честную платину (в ультре по прежнему ривордс)
Коли реєструю таке пише : Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey
В банку клялися що лаунж працює. Пока нічого не можу зробити. Напряму в Вені карту відфутболили,а через додаток не йде.