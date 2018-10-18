Flamingo написав:

Ethereum написав: При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:

Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>

Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.

Name on card *





Що робити? При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey.

Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.Name on card *Що робити?

Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.Если же в апликухе регистрация не проходит - уточните что у вас за платина. Если карта выпущена более двух лет назад в пакетах ультра и Платинум блэк - то такие карты иметь правильный бин и в программе регистрируются. Позже Алла выпускала в этих пакетах ривордсы - эти под программу не попадают. Ну и с августа в Платинум блэке опять стали давать честную платину (в ультре по прежнему ривордс)