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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6249625062516252>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:10

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
Name on card *


Що робити?

Вы карту в программе регистрируете? Это надо сделать обязательно до того как пойдёте в лаунж. Если карта не того класса у вас регистрация просто не пройдёт. Если класс правильный в апликухе сразу увидите сколько у вас есть бесплатных проходов. Ну и дальше вас естественно пустят по такой карте в лаунж. Естественно при наличии билета на самолёт на то же имя что и карта.
Если же в апликухе регистрация не проходит - уточните что у вас за платина. Если карта выпущена более двух лет назад в пакетах ультра и Платинум блэк - то такие карты иметь правильный бин и в программе регистрируются. Позже Алла выпускала в этих пакетах ривордсы - эти под программу не попадают. Ну и с августа в Платинум блэке опять стали давать честную платину (в ультре по прежнему ривордс)



Коли реєструю таке пише :
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey

В банку клялися що лаунж працює. Пока нічого не можу зробити. Напряму в Вені карту відфутболили,а через додаток не йде.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:15

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:yuri1978, добрый день. Сегодня до конца дня средства должны зачислить на карту.

Алла, ну Ё.Т.М.!
на пуркуа эти невыполненные обещания? не можете - не обещайте!
лучше скажите, к вам с полицией лучше приходить для фиксирования факта преступления или пока достаточно будет НБУ?
Востаннє редагувалось yuri1978 в П'ят 19 жов, 2018 08:36, всього редагувалось 1 раз.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:16

Ethereum

Дайте первые 6 цифр вашей карты и будет понятно работает она с лаунж или нет.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:48

  Ethereum написав:

Коли реєструю таке пише :
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey

В банку клялися що лаунж працює. Пока нічого не можу зробити. Напряму в Вені карту відфутболили,а через додаток не йде.

А вы регистрируетесь на сайте? Или в приложении для андроид? У меня на сайте тоже регистрация не проходила ни в какую. Писала похожую ересь что и у вас. А в андроиде прошла.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:50

Нужно проверить по BIN, может карта Visa Rewards, вместо Platinum
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:53

Вы что тут все - прикалываетесь? У человека Мастер Платинум, а вы про Визу! :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:13

  M-Audio написав:А можно написать какое-нибудь заявление, чтобы прекратили слать на телефон всякий спам с того же номера, с которого коды подтверждения приходят? Задрали, ***.

M-Audio, доброе утро. Да, можно отказаться от маркетинговой рассылки, позвонив в КЦ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:15

  Vorlon написав:Вы что тут все - прикалываетесь? У человека Мастер Платинум, а вы про Визу! :shock:

Мое сообщение было написано в аккурат одновременно с его, где он написал название своего пакета. Поскольку человек писал что регил карту в LoungeKey я был уверен что у него виза. А так конечно пазл сложился
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:16

  Flamingo написав:
  Ethereum написав:

Коли реєструю таке пише :
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey

В банку клялися що лаунж працює. Пока нічого не можу зробити. Напряму в Вені карту відфутболили,а через додаток не йде.

А вы регистрируетесь на сайте? Или в приложении для андроид? У меня на сайте тоже регистрация не проходила ни в какую. Писала похожую ересь что и у вас. А в андроиде прошла.


Именно в Андроиде и не идет...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:17

Alfa_Bank, що стосовно неправдивих дат проведення операцій (сплата за товар, зняття готівки) у виписці по картам?
Кочевник
 
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