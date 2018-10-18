Vorlon написав:Вы что тут все - прикалываетесь? У человека Мастер Платинум, а вы про Визу!
Мое сообщение было написано в аккурат одновременно с его, где он написал название своего пакета. Поскольку человек писал что регил карту в LoungeKey я был уверен что у него виза. А так конечно пазл сложился
Кочевник написав:Альфабанк, поясніть, що за бардак відбувається у випісці? Дати операцій вказані від балди. Я навіть знаю, як цього балду звати.
Кочевник, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, деталі в ПП, що конкретно відображається не коректно.
Я вже вказав конкретно, куди ще конкретніше? Виписка по операціям по картках (купівля) дата операції вказана від балди (відфонарна, невідомо звідки, від Льошика), тобто така, яка не відповідає реальній даті операції. І так по всіх картках. Тількі не треба питати за які операції мова. За останній тиждень за всі операції така ситуація.
Кочевник, доброго дня. Проблема не в МАБі. Так відображає операції виписка програми банку. Створена заявка і відправлена до IT-відділу на розгляд.
Алла, такого бардака я давно не встречал - ни одно тело в банке не может сказать, куда списались деньги. браво! такое ощущение, что вы их направили на успокоительные для работников КЦ - сколько там человек работает, ну чтобы понимать минимально возможное количество звонков для выноса мозга всему КЦ?
yuri1978 написав:Алла, такого бардака я давно не встречал - ни одно тело в банке не может сказать, куда списались деньги. браво! такое ощущение, что вы их направили на успокоительные для работников КЦ - сколько там человек работает, ну чтобы понимать минимально возможное количество звонков для выноса мозга всему КЦ?
yuri1978, добрый день. Это технический сбой. Деньги вернут на карту, как только обработают ваш запрос. Но для этого требуется время, так как такие запросы обрабатываются в ручном режиме. Вчера обработать не успели, это человеческий фактор. КЦ здесь тем более ни при чем. Извините за длительное рассмотрение. Моральный и материальный ущерб возместим. Надеюсь на понимание.
Позитивчик написав:Що тут? "миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус"? )))
Після постійних змін, які було вводились під вечір в той день, коли приходило повідомлення, вирішив призупинити користуватись сервісами Алли, хоча багато в неї було цікавого і унікального. Ймовірно, розрахунок був на мазохистів, яких заманили цукерково-букетним періодом . У разі покращення умов обслуговування, висока ймовірність, що повернусь. Але зіпсувати репутацію набагато легше, ніж її заробити.
Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише: Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br> Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу. Name on card *
Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.
Карта нова ,пакет Platinum Black Plus. Відкрив початок вересня.