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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6249625062516252

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Вы что тут все - прикалываетесь? У человека Мастер Платинум, а вы про Визу! :shock:

Мое сообщение было написано в аккурат одновременно с его, где он написал название своего пакета. Поскольку человек писал что регил карту в LoungeKey я был уверен что у него виза. А так конечно пазл сложился


У мене і віза є . Все одне не приймає.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:19

Re: Альфа-Банк

Программа для Mastercard
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html

В Вене MC Platinum не работает :cry:
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:21

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  Кочевник написав:Альфабанк, поясніть, що за бардак відбувається у випісці? Дати операцій вказані від балди. Я навіть знаю, як цього балду звати.

Кочевник, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, деталі в ПП, що конкретно відображається не коректно.

Я вже вказав конкретно, куди ще конкретніше?
Виписка по операціям по картках (купівля) дата операції вказана від балди (відфонарна, невідомо звідки, від Льошика), тобто така, яка не відповідає реальній даті операції. І так по всіх картках. Тількі не треба питати за які операції мова. За останній тиждень за всі операції така ситуація.

Кочевник, доброго дня. Проблема не в МАБі. Так відображає операції виписка програми банку. Створена заявка і відправлена до IT-відділу на розгляд.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:23

Re: Альфа-Банк

Алла, такого бардака я давно не встречал - ни одно тело в банке не может сказать, куда списались деньги.
браво!
такое ощущение, что вы их направили на успокоительные для работников КЦ - сколько там человек работает, ну чтобы понимать минимально возможное количество звонков для выноса мозга всему КЦ?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:28

  Pater написав:Программа для Mastercard
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html


В Вене MC Platinum не работает :cry:


VISA 4102..... залогінив через на Note 9.
Тепер буде працювати лаунж через аплікацію?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:32

Re: Альфа-Банк

Угу
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:34

  yuri1978 написав:Алла, такого бардака я давно не встречал - ни одно тело в банке не может сказать, куда списались деньги.
браво!
такое ощущение, что вы их направили на успокоительные для работников КЦ - сколько там человек работает, ну чтобы понимать минимально возможное количество звонков для выноса мозга всему КЦ?

yuri1978, добрый день. Это технический сбой. Деньги вернут на карту, как только обработают ваш запрос. Но для этого требуется время, так как такие запросы обрабатываются в ручном режиме. Вчера обработать не успели, это человеческий фактор. КЦ здесь тем более ни при чем. Извините за длительное рассмотрение. Моральный и материальный ущерб возместим. Надеюсь на понимание.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

Що тут?
"миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус"? )))
Позитивчик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:22

  Позитивчик написав:Що тут?
"миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус"? )))

Після постійних змін, які було вводились під вечір в той день, коли приходило повідомлення, вирішив призупинити користуватись сервісами Алли, хоча багато в неї було цікавого і унікального.
Ймовірно, розрахунок був на мазохистів, яких заманили цукерково-букетним періодом :).
У разі покращення умов обслуговування, висока ймовірність, що повернусь. Але зіпсувати репутацію набагато легше, ніж її заробити.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:28

  Ethereum написав:
  casper12 написав:
Ethereum написав:При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу.
Name on card *


Що робити?
якщо пакет ультра, то переходьте у пакет вище.


Карта нова ,пакет Platinum Black Plus. Відкрив початок вересня.

Все о лаунж кей Лаунж Кей :)
Stringer
 
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