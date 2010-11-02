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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6250625162526253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:06

Re: Альфа-Банк

P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 6572
З нами з: 03.11.08
Подякував: 358 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14

  ruvex написав:P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.

Да, конечно.
slasva
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Повідомлень: 505
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:40

Alfa_Bank

Спасибо за помощь в перевыпуске Ультры.

Всё работает исправно! :)
LEXX
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43

Re: Альфа-Банк

Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
J
 
Повідомлень: 4087
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Подякував: 15 раз.
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  #<1 ... 6250625162526253
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ShtormK

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