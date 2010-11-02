P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:06
Re: Альфа-Банк
P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:40
Alfa_Bank
Спасибо за помощь в перевыпуске Ультры.
Всё работает исправно!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43
Re: Альфа-Банк
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
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