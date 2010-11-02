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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6250625162526253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:06

Re: Альфа-Банк

P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
Black Jack - White Business
ruvex
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Подякував: 358 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14

  ruvex написав:P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.

Да, конечно.
slasva
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Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:40

Alfa_Bank

Спасибо за помощь в перевыпуске Ультры.

Всё работает исправно! :)
LEXX
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Повідомлень: 232
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43

Re: Альфа-Банк

Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:37

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Альфа-Банк отказал в досрочном расторжении депозита. Нужны деньги на срочную операцию брату для покупки транспедикулярной системы в один из отделов позвоночника, стоимостью более 120 000 грн. Предварительно в 3-х отделениях Альфа Банка заверили, что при наличии справки из больницы от главврача, документов подтверждающих родство вопрос решается положительно в течение 5 дней. Даже не удосужились позвонить, не то что-бы ответить.Хотя являюсь клиентом АБ более 10 лет.
irina007
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:42

  ruvex написав:P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.

МАБ еле ворочается, р2р работает через раз, ukrcard вааще выбивает по таймауту
Куча непроведенных операций со вчерашнего пердня :evil:
Предлагаю Жижитал-отделу не то шо смузи, воды даже не давать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:00

Кто в курсе - в п. 3.1 https://alfabank.ua/upload/smart-gifts-rule-10.2018.pdf под словом Comfort подразумевается также и "Comfort ФГВФЛ"?
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:00

Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:07

  la9 написав:Кто в курсе - в п. 3.1 https://alfabank.ua/upload/smart-gifts-rule-10.2018.pdf под словом Comfort подразумевается также и "Comfort ФГВФЛ"?

нет
там есть отдельный тариф!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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