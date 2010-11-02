Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:00

Кто-то уже списывал кешью за покупки?

У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.

И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?

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