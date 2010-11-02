P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:06
Re: Альфа-Банк
P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:14
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:40
Alfa_Bank
Спасибо за помощь в перевыпуске Ультры.
Всё работает исправно!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:43
Re: Альфа-Банк
Проводятся профилактические работы. Пожалуйста, попробуйте повторить запрос через некоторое время.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:37
Re: Альфа-Банк
Добрый день! Альфа-Банк отказал в досрочном расторжении депозита. Нужны деньги на срочную операцию брату для покупки транспедикулярной системы в один из отделов позвоночника, стоимостью более 120 000 грн. Предварительно в 3-х отделениях Альфа Банка заверили, что при наличии справки из больницы от главврача, документов подтверждающих родство вопрос решается положительно в течение 5 дней. Даже не удосужились позвонить, не то что-бы ответить.Хотя являюсь клиентом АБ более 10 лет.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:42
МАБ еле ворочается, р2р работает через раз, ukrcard вааще выбивает по таймауту
Куча непроведенных операций со вчерашнего пердня
Предлагаю Жижитал-отделу не то шо смузи, воды даже не давать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:00
Кто в курсе - в п. 3.1
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:00
Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:07
нет
там есть отдельный тариф!
... делайте хоть что-нибудь!
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