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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:45

  lov2108 написав:Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?

По моему опыту. Списание доступно на следующий день после проводки по счёту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:20

  irina007 написав:Добрый день! Альфа-Банк отказал в досрочном расторжении депозита. Нужны деньги на срочную операцию брату для покупки транспедикулярной системы в один из отделов позвоночника, стоимостью более 120 000 грн. Предварительно в 3-х отделениях Альфа Банка заверили, что при наличии справки из больницы от главврача, документов подтверждающих родство вопрос решается положительно в течение 5 дней. Даже не удосужились позвонить, не то что-бы ответить.Хотя являюсь клиентом АБ более 10 лет.

irina007, добрый вечер. Укажите, пожалуйста, в ЛС ваш ИНН. Постараюсь вам помочь.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:25

  clientage написав:
  ruvex написав:P2P пополнит карту Альфы, работает, кто пробовал?

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.

МАБ еле ворочается, р2р работает через раз, ukrcard вааще выбивает по таймауту
Куча непроведенных операций со вчерашнего пердня :evil:
Предлагаю Жижитал-отделу не то шо смузи, воды даже не давать :mrgreen:


Да это и к вопросу о том, что если что, то с карты то я быстро выведу. Как многие считают. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:39

  lov2108 написав:Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?

по этому поводу вспоминается почивший банк Дельта - его программа лояльности была на порядок лучше программы лояльности Альфы и значительно удобней для клиента...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:54

Re: Альфа-Банк

Cler написав:
  lov2108 написав:Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?

по этому поводу вспоминается почивший банк Дельта - его программа лояльности была на порядок лучше программы лояльности Альфы и значительно удобней для клиента...
Но он обанкротился, а Альфа нет :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:33

  Faceless написав:
Cler написав:по этому поводу вспоминается почивший банк Дельта - его программа лояльности была на порядок лучше программы лояльности Альфы и значительно удобней для клиента...
Но он обанкротился, а Альфа нет :mrgreen:

Но это печальное событие ну вообще никак с программой лояльности связано не было.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:35

  clientage написав:
  la9 написав:Кто в курсе - в п. 3.1 https://alfabank.ua/upload/smart-gifts-rule-10.2018.pdf под словом Comfort подразумевается также и "Comfort ФГВФЛ"?

нет
там есть отдельный тариф!

а... тада давайдосвиданья, альфа
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:05

Re: Альфа-Банк

р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:11

Re: Альфа-Банк

Подскажите как быстро в кешю бонусы появляются
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:29

  anis написав:Подскажите как быстро в кешю бонусы появляются


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IMPRINTER
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