Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:36
Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:37
4% кэша на общепит Дельта не давала.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:39
Comfortы разные бывают? Объясните, пожалуйста,а то скоро перевыпуск намечается.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:54
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... делайте хоть что-нибудь!
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