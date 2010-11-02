RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6252625362546255

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 921
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
150
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:36

  ruvex написав:р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...


Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2330
З нами з: 04.02.12
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:37

  Cler написав:
  lov2108 написав:по этому поводу вспоминается почивший банк Дельта - его программа лояльности была на порядок лучше программы лояльности Альфы и значительно удобней для клиента...

4% кэша на общепит Дельта не давала.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3512
З нами з: 06.01.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:39

  la9 написав:Кто в курсе - в п. 3.1 https://alfabank.ua/upload/smart-gifts-rule-10.2018.pdf под словом Comfort подразумевается также и "Comfort ФГВФЛ"?

Comfortы разные бывают? Объясните, пожалуйста,а то скоро перевыпуск намечается.
allaliu
 
Повідомлень: 100
З нами з: 04.04.17
Подякував: 36 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:54

  allaliu написав:
  la9 написав:Кто в курсе - в п. 3.1 https://alfabank.ua/upload/smart-gifts-rule-10.2018.pdf под словом Comfort подразумевается также и "Comfort ФГВФЛ"?

Comfortы разные бывают? Объясните, пожалуйста,а то скоро перевыпуск намечается.

Изучайте
https://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25965
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2931 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:39

  VLADPn написав:
  ruvex написав:р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...


Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.

С выводами согласен, но у меня так и не работает с той же ошибкой.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6577
З нами з: 03.11.08
Подякував: 358 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:57

Re: Альфа-Банк

Який короткий номер для активації розстрочки?
Кочевник
 
Повідомлень: 465
З нами з: 16.02.17
Подякував: 78 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:20

Кочевник 3530
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 644
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:42

  ruvex написав:р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...

а как тут укркарт задействован? он же вроде физикам услуг не предоставляет
Bosstone
 
Повідомлень: 937
З нами з: 21.04.10
Подякував: 542 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6252625362546255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Surz, vitaliy1111, Фантом і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 403, 404, 405
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4049 558686
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 18:10
klug
Банк Альянс 1 ... 37, 38, 39
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
387 47962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 18:02
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3205, 3206, 3207
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32068 3984668
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 17:47
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4833)
19.10.2018 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.