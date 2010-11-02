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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:36
ruvex написав:
р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...
Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:37
Cler написав: lov2108 написав:
по этому поводу вспоминается почивший банк Дельта - его программа лояльности была на порядок лучше программы лояльности Альфы и значительно удобней для клиента...
4% кэша на общепит Дельта не давала.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:39
Comfortы
разные бывают? Объясните, пожалуйста,а то скоро перевыпуск намечается.
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allaliu
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:54
allaliu написав:
Comfortы
разные бывают? Объясните, пожалуйста,а то скоро перевыпуск намечается.
Изучайтеhttps://alfabank.ua/private-persons/pak ... i-ta-umovi
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:39
VLADPn написав: ruvex написав:
р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...
Заработал. Но толку то теперь . Так подосрать в пятницу. И на платон тоже не работало.
С выводами согласен, но у меня так и не работает с той же ошибкой.
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ruvex
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:57
Який короткий номер для активації розстрочки?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:42
ruvex написав:
р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...
а как тут укркарт задействован? он же вроде физикам услуг не предоставляет
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