RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6253625462556256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 03:43

  yuluk написав:Пишет:"Вибачте, послуга тимчасово недоступна.... " Это уже второй день такое.

у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 18.09.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:50

Re: Альфа-Банк

С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?
Ripple2
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:01

  Ripple2 написав:С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?

в этой богодельне сначала умножают на 0,5, а уж потом на 4...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2406
З нами з: 15.07.14
Подякував: 165 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6253625462556256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: riwalir, Surz і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1545, 1546, 1547
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15461 2204769
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 07:56
riwalir
Банк Глобус 1 ... 404, 405, 406
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4051 558978
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 07:45
mustbe
Банк Альянс 1 ... 37, 38, 39
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
387 48056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 18:02
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62553)
20.10.2018 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.