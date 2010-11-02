у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 03:43
у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Суб 20 жов, 2018 07:50
Re: Альфа-Банк
С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:01
в этой богодельне сначала умножают на 0,5, а уж потом на 4...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
|