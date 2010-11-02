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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6253625462556256

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 03:43

  yuluk написав:Пишет:"Вибачте, послуга тимчасово недоступна.... " Это уже второй день такое.

у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:50

Re: Альфа-Банк

С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?
Ripple2
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:01

  Ripple2 написав:С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?

в этой богодельне сначала умножают на 0,5, а уж потом на 4...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:15

  Cler написав:
  Ripple2 написав:С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?

в этой богодельне сначала умножают на 0,5, а уж потом на 4...

И зачем всё так усложнять :?:
Есть же куча программ у конкурентов
Эти ребусы с определением "начисляют или нет за эту транзакцию и эту сумму", потом высчитыванием сколько должны начислить, потом вычисление сколько это "в деньгах", потом найди подходящую транзакцию для компенсации.

Нужно отдельно выпускать приложение "бонусный калькулятор", чтоб пошагово всё разжёвывало. Или решебник какой-то.

Сделано ВСЁ, чтобы усложнить клиенту пользование этими бонусами.
Зато можно поставить галочку "программа лояльности", и распилить бюджет.
"Хорошая работа"

MAXI было тупое. А это ещё тупее
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 14:46

ЭКО покращення

Добавили бонусов за оплату товаров в ЭКО маркете картой ЭКО.
Было 1
Стало 2

В сумме получается 4% чистыми за покупки в сети ЭКО маркетов.

Хорошая новость для тех, у кого магаз рядом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:05

я ничего не понял

кешбэка 2% + бонусы 2% = в итоге свинорылам - 4%? Это чистые или налоги еще 1.6%+2%?

Алла нет чтобы понятнее сделать. И 90% клиентов не поняло ничего.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 20 жов, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 15:06

  curiousobro написав:Добавили бонусов за оплату товаров в ЭКО маркете картой ЭКО.
Было 1
Стало 2

В сумме получается 4% чистыми за покупки в сети ЭКО маркетов.

Хорошая новость для тех, у кого магаз рядом.

в ЭКО-маркете можно покупать или по акциям или если нет альтернативы, а если хотите сэкономить 4%, то в других сетях это сделать значительно проще...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:14

Re: Альфа-Банк

Правила проведення акції
«Отримай 50 гривень за поповнення мобільного» https://alfabank.ua/upload/Rules-the-action-10.2018.pdf
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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