у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
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Додано: Суб 20 жов, 2018 03:43
у воли в октябре менялся расчетный счет. попробуйте оплатить не по старому шаблону, а через новый платёж
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Додано: Суб 20 жов, 2018 07:50
Re: Альфа-Банк
С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:01
в этой богодельне сначала умножают на 0,5, а уж потом на 4...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 10:15
И зачем всё так усложнять
Есть же куча программ у конкурентов
Эти ребусы с определением "начисляют или нет за эту транзакцию и эту сумму", потом высчитыванием сколько должны начислить, потом вычисление сколько это "в деньгах", потом найди подходящую транзакцию для компенсации.
Нужно отдельно выпускать приложение "бонусный калькулятор", чтоб пошагово всё разжёвывало. Или решебник какой-то.
Сделано ВСЁ, чтобы усложнить клиенту пользование этими бонусами.
Зато можно поставить галочку "программа лояльности", и распилить бюджет.
"Хорошая работа"
MAXI было тупое. А это ещё тупее
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Суб 20 жов, 2018 14:46
ЭКО покращення
Добавили бонусов за оплату товаров в ЭКО маркете картой ЭКО.
Было 1
Стало 2
В сумме получается 4% чистыми за покупки в сети ЭКО маркетов.
Хорошая новость для тех, у кого магаз рядом.
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:05
я ничего не понял
кешбэка 2% + бонусы 2% = в итоге свинорылам - 4%? Это чистые или налоги еще 1.6%+2%?
Алла нет чтобы понятнее сделать. И 90% клиентов не поняло ничего.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 20 жов, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: Суб 20 жов, 2018 15:06
в ЭКО-маркете можно покупать или по акциям или если нет альтернативы, а если хотите сэкономить 4%, то в других сетях это сделать значительно проще...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:14
Re: Альфа-Банк
Правила проведення акції
«Отримай 50 гривень за поповнення мобільного»
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:27
Пишут, что только по приглашениям
Наверняка в списках нет ни одного свинорыла
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:44
Согласен, поэтому и написал, что хорошая новость для тех, кто обычно там скупляется, для остальных все по прежнему...
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