За покупку в ЭКО маркете, оплаченную ЭКО картой - магазин начислит сразу 2%, а Алла начислит в следующем месяце ещё 2%
Все чистыми, это ж бонусы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:49
За покупку в ЭКО маркете, оплаченную ЭКО картой - магазин начислит сразу 2%, а Алла начислит в следующем месяце ещё 2%
Все чистыми, это ж бонусы.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51
Так заплатите на сайте Воли любой картой, там платежи без комиссии.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:36
Re: Альфа-Банк
Мені прийшла смс-ка запрошення до акції, але недавно якраз підключив "рік без абонплат", так що не знаю чи потрібна мені дана акція і чи можна на інший номер наскиртувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:41
Re: Альфа-Банк
Один раз вышло.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:43
Re: Альфа-Банк
Да. 2% грязными
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Свинорыл 80lvl
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