За покупку в ЭКО маркете, оплаченную ЭКО картой - магазин начислит сразу 2%, а Алла начислит в следующем месяце ещё 2%
Все чистыми, это ж бонусы.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:49
За покупку в ЭКО маркете, оплаченную ЭКО картой - магазин начислит сразу 2%, а Алла начислит в следующем месяце ещё 2%
Все чистыми, это ж бонусы.
Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51
Так заплатите на сайте Воли любой картой, там платежи без комиссии.
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 20 жов, 2018 17:36
Re: Альфа-Банк
Мені прийшла смс-ка запрошення до акції, але недавно якраз підключив "рік без абонплат", так що не знаю чи потрібна мені дана акція і чи можна на інший номер наскиртувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:41
Re: Альфа-Банк
Один раз вышло.
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:43
Re: Альфа-Банк
Да. 2% грязными
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 20 жов, 2018 19:32
Он задействован при подтверждении перевода в данном случае при П2П на Альфа банк (пополнение карты) с другого банка.
Дежурный оператор ukrcard конечно при телефонном обращении физ. клиента не стал разбираться, но я оставил письменную цидулку на их сайте с подробным описание проблемы.
Во время переводов подтверждение в СМС не приходило, страница с формой для введения не пришедшего кода уходила в таймаут с ошибкой на сайт ukrcardа:
Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.
Было проверен ответ от сайта ICMP запросом, который отсутсвовал.
Переход на страницу с данному адресу также давал таймаут с ошибклй выше.
В данное время сайт отвечает на ICMP запросы, переход на страницу сейчас дает сл. ответ
В результате в данный момент перевод П2П - работает.
Итог сорвали полдня пятницы.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 20 жов, 2018 21:24
Re: Альфа-Банк
Зачем мне такой сервис если вечно ведутся работы по улучшению.
Достал уже этот банк со своим приложением.
Додано: Суб 20 жов, 2018 22:44
Банк ВСЕ!!
Что там, опять!
Додано: Нед 21 жов, 2018 00:00
никогда такого не было и вот опять (с)
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