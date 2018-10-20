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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6254625562566257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:49

  proftpd66 написав:я ничего не понял

кешбэка 2% + бонусы 2% = в итоге свинорылам - 4%? Это чистые или налоги еще 1.6%+2%?

Алла нет чтобы понятнее сделать. И 90% клиентов не поняло ничего.

За покупку в ЭКО маркете, оплаченную ЭКО картой - магазин начислит сразу 2%, а Алла начислит в следующем месяце ещё 2%
Все чистыми, это ж бонусы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 16:51

  yuluk написав:Пишет:"Вибачте, послуга тимчасово недоступна.... " Это уже второй день такое.

Так заплатите на сайте Воли любой картой, там платежи без комиссии.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 17:36

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Пишут, что только по приглашениям
Наверняка в списках нет ни одного свинорыла


Мені прийшла смс-ка запрошення до акції, але недавно якраз підключив "рік без абонплат", так що не знаю чи потрібна мені дана акція і чи можна на інший номер наскиртувати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:41

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Кто-то уже списывал кешью за покупки?
У меня их 88т и прчему-то пишет типа собирайте больше бонусов. А 88т я так понимаю это где-то 700грн.
И эпицентр пододходит под мсс по которому можно списывать бонусы за покупку?
Один раз вышло.

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 18:43

Re: Альфа-Банк

Ripple2 написав:С 230грн насчитало 460 бонусов при х4. Так и должно быть?
Да. 2% грязными

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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 19:32

  Bosstone написав:
  ruvex написав:р2р так и не работает, ukrcard так и выбивает по таймауту. Что за ...

а как тут укркарт задействован? он же вроде физикам услуг не предоставляет


Он задействован при подтверждении перевода в данном случае при П2П на Альфа банк (пополнение карты) с другого банка.
Дежурный оператор ukrcard конечно при телефонном обращении физ. клиента не стал разбираться, но я оставил письменную цидулку на их сайте с подробным описание проблемы.

Во время переводов подтверждение в СМС не приходило, страница с формой для введения не пришедшего кода уходила в таймаут с ошибкой на сайт ukrcardа:

Время ожидания соединения истекло
Время ожидания ответа от сервера acs.ukrcard.com.ua истекло.

Было проверен ответ от сайта ICMP запросом, который отсутсвовал.
Переход на страницу с данному адресу также давал таймаут с ошибклй выше.

В данное время сайт отвечает на ICMP запросы, переход на страницу сейчас дает сл. ответ Зображення

В результате в данный момент перевод П2П - работает.
Итог сорвали полдня пятницы.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 21:24

Re: Альфа-Банк

Зачем мне такой сервис если вечно ведутся работы по улучшению.
Достал уже этот банк со своим приложением.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:44

Банк ВСЕ!!

Что там, опять!
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 00:00

никогда такого не было и вот опять (с)
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 07:53

Было на максимке 7т на остатке, вчера п2п закинул 4т. Если сегодня сделаю траты на 10т попаду на овер?
mihasik
 
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