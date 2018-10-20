Хочу уточнить:
Страховочную 1грн в РД нужно закидывать только если кредлим выжран под ноль ?
Если кредлим выбран еще не до конца - насчет этой 1грн можно не париться ?
Стиль использования - рассрочки-онли.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 08:19
Хочу уточнить:
Страховочную 1грн в РД нужно закидывать только если кредлим выжран под ноль ?
Если кредлим выбран еще не до конца - насчет этой 1грн можно не париться ?
Стиль использования - рассрочки-онли.
Додано: Нед 21 жов, 2018 08:21
У вас на погашение рассчрочек 25 дней от РД и єти 25 дней Альфа насчитывает 0,1% годовых. Но если вы загасили сразу в дату начисления платежа по рассрочке, то % не будет. ВНИМАНИЕ: % за прошлый месяц, а не текущий
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 21 жов, 2018 08:35
Тогда прошу прокомментировать это:
Верен ли пункт 1 ?
Хочу минимизировать телодвижения: не 2 раза в месяц (РД-30+25 и РД), а только раз в месяц в РД-30+25
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:01
Пункт 1 верен для начинающих свинорылов всегда!
Минимизировать сразу не получится, нужен опыт. Вот полгодика поработайте по схеме mephala, и тогда поймете де/шо мона минимизировать
Абонка снимается в сумме 0.01% годовых от задолженности (по Максимуму),
т.е. с каждой 1000грн *0,01% /12 = 0,83 копейки! Т.е. 1грн полюбэ покроет до 120К выбранного кредлимита
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:14
Ну, значит працюем по схеме:
1. Выжираем кредлим не под ноль, следим чтобы баланс был не меньше 1грн.
Я оставлю десятку, на год её хватит.
2. В день ~ РД-30+25 гасим красную сумму в мабе.
Это и есть та минимизация, которую я хотел.
Избавляет от ежемесячного закидывания 1грн.
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:26
Неправильно
Бессмысленно закидывать червонец заранее, он будет съедет в ближайший платеж по Рассрочке (в РД+25)
Ежемесячно, в РД нужно придерживаться схемы начинающих свинорылов!
Если не можете понять, то следует верить
На ветке особенности РКО разжевали уже раз 10, а вы продолжаете опять за рыбу гроши
Внимательно почитайте предыдущие опусы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:31
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:32
Re: Альфа-Банк
вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..
|