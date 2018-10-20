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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6255625662576258

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:19

Хочу уточнить:
Страховочную 1грн в РД нужно закидывать только если кредлим выжран под ноль ?
Если кредлим выбран еще не до конца - насчет этой 1грн можно не париться ?

Стиль использования - рассрочки-онли.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:21

  mustbe написав:Хочу уточнить:
Страховочную 1грн в РД нужно закидывать только если кредлим выжран под ноль ?
Если кредлим выбран еще не до конца - насчет этой 1грн можно не париться ?

Стиль использования - рассрочки-онли.

У вас на погашение рассчрочек 25 дней от РД и єти 25 дней Альфа насчитывает 0,1% годовых. Но если вы загасили сразу в дату начисления платежа по рассрочке, то % не будет. ВНИМАНИЕ: % за прошлый месяц, а не текущий
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 08:35

Тогда прошу прокомментировать это:
  mephala написав:я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка
1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить)
2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)

Верен ли пункт 1 ?

Хочу минимизировать телодвижения: не 2 раза в месяц (РД-30+25 и РД), а только раз в месяц в РД-30+25
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:01

  mustbe написав:Тогда прошу прокомментировать это:
  mephala написав:я бы сформулировал в общем правила для карт онли рассрочка
1) в РД на карт счете должна быть 1 грн. (если карта с процентным РКО то можно забить)
2) красная сумма которую МАБ покажет на следующий день после РД должна быть погашена в течении 25 дней. (отсчет ведется от РД)

Верен ли пункт 1 ?

Хочу минимизировать телодвижения: не 2 раза в месяц (РД-30+25 и РД), а только раз в месяц в РД-30+25

Пункт 1 верен для начинающих свинорылов всегда!
Минимизировать сразу не получится, нужен опыт. Вот полгодика поработайте по схеме mephala, и тогда поймете де/шо мона минимизировать :wink:
Абонка снимается в сумме 0.01% годовых от задолженности (по Максимуму),
т.е. с каждой 1000грн *0,01% /12 = 0,83 копейки! Т.е. 1грн полюбэ покроет до 120К выбранного кредлимита 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:14

Ну, значит працюем по схеме:
1. Выжираем кредлим не под ноль, следим чтобы баланс был не меньше 1грн.
Я оставлю десятку, на год её хватит.
2. В день ~ РД-30+25 гасим красную сумму в мабе.

Это и есть та минимизация, которую я хотел.
Избавляет от ежемесячного закидывания 1грн.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:26

  mustbe написав:Ну, значит працюем по схеме:
1. Выжираем кредлим не под ноль, следим чтобы баланс был не меньше 1грн.
Я оставлю десятку, на год её хватит.
2. В день ~ РД-30+25 гасим красную сумму в мабе.

Это и есть та минимизация, которую я хотел.
Избавляет от ежемесячного закидывания 1грн.

Неправильно :!:
Бессмысленно закидывать червонец заранее, он будет съедет в ближайший платеж по Рассрочке (в РД+25)
Ежемесячно, в РД нужно придерживаться схемы начинающих свинорылов!
Если не можете понять, то следует верить :wink:
На ветке особенности РКО разжевали уже раз 10, а вы продолжаете опять за рыбу гроши
Внимательно почитайте предыдущие опусы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:31

  clientage написав:Бессмысленно закидывать червонец заранее, он будет съедет в ближайший платеж по Рассрочке (в РД+25)

Семен-Семеныч ! Этого я и не учел.
Ладно, працюем по старой проверенной схеме:
~ РД-30+25 - красная сумма
РД - 1 грн
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:32

Re: Альфа-Банк

вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..
Бекас
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