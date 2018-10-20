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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55
Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:07
Stringer написав: Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
В якій ціні ці білети?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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