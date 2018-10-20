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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6256625762586259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55

  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
Stringer
 
Повідомлень: 8123
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:07

  Stringer написав:
  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение

В якій ціні ці білети?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25750
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 6256625762586259
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