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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6256625762586259

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55

  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
Stringer
 
Повідомлень: 8125
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:07

  Stringer написав:
  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение

В якій ціні ці білети?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25754
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:20

Alfa_Bank пані Алла, моє шанування! :P Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Подякував: 1628 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:
  Бекас написав:а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно

К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение

В якій ціні ці білети?

А куда вам надо?
Stringer
 
Повідомлень: 8125
З нами з: 23.01.13
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:50

Stringer, та нікуди не треба. Хочу порахувати прОцентну вигоду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 11:55

  Квесторе_поверніться написав:Stringer, та нікуди не треба. Хочу порахувати прОцентну вигоду.

Два месяца вся сумма бесплатно, третий месяц 2/3 суммы бесплатно, четвёртый месяц 1/3 суммы бесплатно - считайте любую сумму, с любой процентной выгодой
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:11

Re: Альфа-Банк

подскажите плата за обслуживание не снимается по пакету, если было 10 транзакций на всех картах в банке или на той карте которая в пакете?
anis
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Два месяца вся сумма бесплатно

Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25754
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
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