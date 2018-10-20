К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:07
В якій ціні ці білети?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:20
Alfa_Bank пані Алла, моє шанування! Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:48
А куда вам надо?
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:50
Stringer, та нікуди не треба. Хочу порахувати прОцентну вигоду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 21 жов, 2018 11:55
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:11
Re: Альфа-Банк
подскажите плата за обслуживание не снимается по пакету, если было 10 транзакций на всех картах в банке или на той карте которая в пакете?
Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Re: Альфа-Банк
Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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