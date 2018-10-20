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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 09:55
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
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Бекас
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:55
Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
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Stringer
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:07
Stringer написав: Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
В якій ціні ці білети?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:20
Alfa_Bank
пані Алла, моє шанування!
Розтлумачте по Кеш'ю. Умовно, я витратив 120 грн. Бонусів в мене 10000. Я зможу частково компенсувати витрату на 10000 бонусів? Чи обов'язково покупка повинна дорівнювати чи бути меншою за кількість наявних бонусів? В який термін мені повернуть гроші за покупку? Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:48
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав: Бекас написав:
а,так это просто развлечение , типа хобби -тогда понятно
К примеру, покупаете вы билеты в южную америку, при покупке картой альфы с рассрочкой экономите от 3000 грн - для кого то это деньги, а для кого то и развлечение
В якій ціні ці білети?
А куда вам надо?
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Stringer
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:50
Stringer, та нікуди не треба. Хочу порахувати прОцентну вигоду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:55
Квесторе_поверніться написав:Stringer
, та нікуди не треба. Хочу порахувати прОцентну вигоду.
Два месяца вся сумма бесплатно, третий месяц 2/3 суммы бесплатно, четвёртый месяц 1/3 суммы бесплатно - считайте любую сумму, с любой процентной выгодой
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Stringer
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:11
подскажите плата за обслуживание не снимается по пакету, если было 10 транзакций на всех картах в банке или на той карте которая в пакете?
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anis
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:38
Stringer написав:
Два месяца вся сумма бесплатно
Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:49
anis написав:
подскажите плата за обслуживание не снимается по пакету, если было 10 транзакций на всех картах в банке или на той карте которая в пакете?
По всем картам пакета должно быть 10 и более транзакций
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Son of Sun
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Суб 20 жов, 2018 20:36
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