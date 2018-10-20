Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:31
Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
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