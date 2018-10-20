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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6257625862596260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:31

Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
mustbe
 
Повідомлень: 768
З нами з: 27.12.17
Подякував: 36 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 6257625862596260
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