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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:31
Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
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mustbe
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:34
mustbe написав:
Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
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Cler
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:29
Бекас написав:
вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
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mephala
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:34
mephala написав: Бекас написав:
вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:42
BBC написав: mephala написав: Бекас написав:
вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.
По максимке если у новичка набегает КБ после налогообложения не меньше 60 грн то он может для начала юзать карту как любую другую не обращая внимания на РКО. Получая в бонус более удобную рассрочку чем у примата.
А получить 60 грн чистого кышмыша довольно просто. Достаточно в месяц 3К оставить в супермаркетах и 500 грн на АЗС.
Ну а дальше уже можно поиграться и в обход РКО.
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mephala
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:48
Вот новичкам играть с Аллой чревато влетом.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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