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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6257625862596260

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:31

Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?
mustbe
 
Повідомлень: 768
З нами з: 27.12.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:34

  mustbe написав:Есть два псевдоПлатинум-Блека, которые на самом деле ревордсы.
Если завтра инициировать их перевыпуск - точно дадут честную платину или опять могут жухнуть ?

«Полную гарантию может дать только страховой полис» О. Бендер (И.Ильф, Е.Петров) :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлень: 2425
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:29

  Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..

так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
mephala
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:34

  mephala написав:
  Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..

так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.

Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13854
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:42

  BBC написав:
  mephala написав:
  Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого?
никак не могу понять..

так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает.
лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.

Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.

По максимке если у новичка набегает КБ после налогообложения не меньше 60 грн то он может для начала юзать карту как любую другую не обращая внимания на РКО. Получая в бонус более удобную рассрочку чем у примата.
А получить 60 грн чистого кышмыша довольно просто. Достаточно в месяц 3К оставить в супермаркетах и 500 грн на АЗС.
Ну а дальше уже можно поиграться и в обход РКО.
mephala
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 545 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:48

Вот новичкам играть с Аллой чревато влетом.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13854
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
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  #<1 ... 6257625862596260
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