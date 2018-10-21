Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого? никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает. лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого? никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает. лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.
Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого? никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает. лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.
Есть еще выгода от рассрочки и второй кредитной карты. Но выгода новым клиентам не светит, пока разберутся их коневод по... пострижет.
По максимке если у новичка набегает КБ после налогообложения не меньше 60 грн то он может для начала юзать карту как любую другую не обращая внимания на РКО. Получая в бонус более удобную рассрочку чем у примата. А получить 60 грн чистого кышмыша довольно просто. Достаточно в месяц 3К оставить в супермаркетах и 500 грн на АЗС. Ну а дальше уже можно поиграться и в обход РКО.
BBC написав:Вот новичкам играть с Аллой чревато влетом.
каким образом? я же говорю - новичек в начале платить все забаганки аллы имея источник для их оплаты кэшбек (для тех кто регулярно юзает пластик). по мере ознакомления с аллой может те или иные подводные камни обходить.
Квесторе_поверніться написав:Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу. Цікаво як 3000 нараховано? Нехай білети коштують 50000 грн. Заплачено кредитними. Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними. Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523. Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять
а вот еще ----для чего тут большинство сообщений пишется не простым языком, а на каком-то непонятном жаргоне, с употреблением непонятных слов?
Бекас написав:вопрос выходного дня: все эти страдания\заморочки и т.д. с кредитками от альфа-банка---- какая макс. сумма выгоды от всего вот этого? никак не могу понять..
так это. тут же чисто спортивный интерес. алка загадывает ребусы а мы отгадываем. главно что бы алка с ребусами не перегнула - а то же обычных людей распугает. лимит выгоды у алки в тарифах - не больше 500 грн в месяц.