Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 20:24
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
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Додано: Нед 21 жов, 2018 20:34
IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А чем Вас Воля не устраивает?
Кто-то выше писал, что старые шаблоны не работают, потому что Воля поменяла реквизиты. Просто заплатите через платежи или создайте новый шаблон.
Востаннє редагувалось
Фантом
в Нед 21 жов, 2018 20:41, всього редагувалось 4 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Плякопастернаку на гіляку!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Нед 21 жов, 2018 20:49
IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
mustbe
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Додано: Нед 21 жов, 2018 20:56
mustbe написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:00
IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
В погорільця такої проблеми немає.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:09
mustbe написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
это дольше. через маб мне было быстрее
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:09
Фантом написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А чем Вас Воля не устраивает?
Кто-то выше писал, что старые шаблоны не работают, потому что Воля поменяла реквизиты. Просто заплатите через платежи или создайте новый шаблон.
спасибо щас попробую )
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:11
Фантом написав: mustbe написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.
так еще потом киевстар звонит - зачем вы 40 раз пополнили телефон на 1 коп ... мне ж та 5 комфортов надо обнести ...
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IMPRINTER
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15
Фантом б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
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IMPRINTER
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Подякував: 206 раз.
Подякували: 5600 раз.
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