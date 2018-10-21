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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6259626062616262>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:24

господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:34

  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А чем Вас Воля не устраивает?
Кто-то выше писал, что старые шаблоны не работают, потому что Воля поменяла реквизиты. Просто заплатите через платежи или создайте новый шаблон.
Зображення
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 21 жов, 2018 20:41, всього редагувалось 4 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:36

  IMPRINTER написав:хотел прогнать комфорты на 8 операций через волю .. ага щас ...

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:evil:

Плякопастернаку на гіляку! 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:49

  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 20:56

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону

Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:00

  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

В погорільця такої проблеми немає.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:09

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону


это дольше. через маб мне было быстрее
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:09

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А чем Вас Воля не устраивает?
Кто-то выше писал, что старые шаблоны не работают, потому что Воля поменяла реквизиты. Просто заплатите через платежи или создайте новый шаблон.
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спасибо щас попробую )
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:11

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону

Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.


так еще потом киевстар звонит - зачем вы 40 раз пополнили телефон на 1 коп ... мне ж та 5 комфортов надо обнести ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15

Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
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