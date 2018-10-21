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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15
Фантом написав: mustbe написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.
9 раз по 1к пополнял три телефона в течение вечера максимкой-никто не лочил.
Правда, не через портмоне.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:21
IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:23
Фантом написав: IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
Алла и раньше Изю не любила, пропускала не больше 2-х регулярных платежей в сутки. Пришлось разбивать на несколько дней. Но даже с новым "процессингом" два платежа по 1 грн в сутки, антифрод не напрягают. Второй месяц полёт нормальный. И голова не болит, всё в автоматическом режиме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 21:39
И есть в СГКС рег.платежи.
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