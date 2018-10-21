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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6259626062616262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону

Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.


9 раз по 1к пополнял три телефона в течение вечера максимкой-никто не лочил.
Правда, не через портмоне.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:21

  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:23

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.


та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.


та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...

Алла и раньше Изю не любила, пропускала не больше 2-х регулярных платежей в сутки. Пришлось разбивать на несколько дней. Но даже с новым "процессингом" два платежа по 1 грн в сутки, антифрод не напрягают. Второй месяц полёт нормальный. И голова не болит, всё в автоматическом режиме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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З нами з: 18.05.16
Подякував: 171 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:39

И есть в СГКС рег.платежи.
guntherhouse777
 
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