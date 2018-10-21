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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6259626062616262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 922
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
180
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?

А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону

Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.


9 раз по 1к пополнял три телефона в течение вечера максимкой-никто не лочил.
Правда, не через портмоне.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:21

  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:23

  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.


та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26

  IMPRINTER написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:Фантом

б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !

Крепитесь. Вы не один. :)
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.


та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...

Алла и раньше Изю не любила, пропускала не больше 2-х регулярных платежей в сутки. Пришлось разбивать на несколько дней. Но даже с новым "процессингом" два платежа по 1 грн в сутки, антифрод не напрягают. Второй месяц полёт нормальный. И голова не болит, всё в автоматическом режиме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:39

И есть в СГКС рег.платежи.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 05:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Два месяца вся сумма бесплатно

Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?

Я платил за двоих ;-)
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:38

Re: Альфа-Банк

2XL написав:Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:
Сегодня в отделении, получал карту по сроку и написал заявление на смену финансового номер. Сейчас мне поступил звонок с номера +380732556763, девушка представилась сотрудником Альфа-банка, уточнила, что хочет провести идентификацию для подтверждения заявления по смене номера. Не смотря на мое замечание, что подверждение личности было проведено в отделении. Ну ладно, подумал я, лишняя безопасность не помешает.
Первый вопрос: какие карты есть у вас в банке: дебетовые, зарплатные, кредитные? Ответил.
Второй вопрос: кодовое слово по карте.
Я отказался представлять конфиденциальную информацию человек, звонящему с непонятного номера телефона.
Предложил перезвонить на горячую линию и пообщаться с этим сотрудником. Мне сообщили, что нет такой технической возможности.
В результате моего отказа мне было предложено снова идти в отделение писать заявление повторно и после этого снова отвечать на вопросы с неизвестного номера.
Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее. Если это действительно сотрудник, предлагаю перетрудоустроить его на биржу труда. А от Вас ожидаю комментарии по этому инциденту.
Предоставленный Табельный номер 33107, искался очень долго. Сотрудник очень сильно ожидает Вашей реакции на жалобу. Завил, что жалоба не обоснована и посмотрим. Разговор записан.
Не рассматривается вопрос? Почти неделя без результата, не многовато для такой элементарщины?!
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:24

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Два месяца вся сумма бесплатно

Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?

Я платил за двоих ;-)

Кишмишу буде лише 500 грн. 305 грн сід відняти.
Ітого з 50000 вихлоп 2218 економії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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