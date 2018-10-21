|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:15
Фантом написав: mustbe написав: IMPRINTER написав:
господа, а чем еще можно бесплатно прогнать комфорт через маб?
А зачем обязательно через маб ?
Когда был на комфорте - прогонял 8 платежей в месяц через портмону
Лок карты обеспечен. Тут же антифрод, с недавнего времени, на всю голову отбитый.
9 раз по 1к пополнял три телефона в течение вечера максимкой-никто не лочил.
Правда, не через портмоне.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3629
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:21
IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:23
Фантом написав: IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35291
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5602 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26
IMPRINTER написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:Фантом
б-ть теперь воля по новому шаблону - мин. 5 грн. - жирно !
Крепитесь. Вы не один.
Я уже давно через Изю с его регуляркой пополняю. И автоматом, и по 1 грн.
та я очкую - что карту залочат - теперь же пользоваться картами аллы это как лотерея ... за маб хоть не лочили. ну в общем буду думать что делать ...
Алла и раньше Изю не любила, пропускала не больше 2-х регулярных платежей в сутки. Пришлось разбивать на несколько дней. Но даже с новым "процессингом" два платежа по 1 грн в сутки, антифрод не напрягают. Второй месяц полёт нормальный. И голова не болит, всё в автоматическом режиме.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:39
И есть в СГКС рег.платежи.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3629
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 05:36
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Два месяца вся сумма бесплатно
Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?
Я платил за двоих
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8127
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:38
2XL написав:Альфа-банк, прошу рассмотреть ситуацию:
Сегодня в отделении, получал карту по сроку и написал заявление на смену финансового номер. Сейчас мне поступил звонок с номера +380732556763, девушка представилась сотрудником Альфа-банка, уточнила, что хочет провести идентификацию для подтверждения заявления по смене номера. Не смотря на мое замечание, что подверждение личности было проведено в отделении. Ну ладно, подумал я, лишняя безопасность не помешает.
Первый вопрос: какие карты есть у вас в банке: дебетовые, зарплатные, кредитные? Ответил.
Второй вопрос: кодовое слово по карте.
Я отказался представлять конфиденциальную информацию человек, звонящему с непонятного номера телефона.
Предложил перезвонить на горячую линию и пообщаться с этим сотрудником. Мне сообщили, что нет такой технической возможности.
В результате моего отказа мне было предложено снова идти в отделение писать заявление повторно и после этого снова отвечать на вопросы с неизвестного номера.
Мною было поставлено в известность звонящее лицо о составлении жалобы на неправомерный запрос конфиденциальной информации. Банк постоянно всеми способами предупреждает, что СОТРУДНИКИ БАНКА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ КЛИЕНТОВ, такую как СЕКРЕТНОЕ СЛОВО, ПИН-КОД, ОДНОРАЗОВЫЙ ПАРОЛЬ, CVV-Код и прочее. Если это действительно сотрудник, предлагаю перетрудоустроить его на биржу труда. А от Вас ожидаю комментарии по этому инциденту.
Предоставленный Табельный номер 33107, искался очень долго. Сотрудник очень сильно ожидает Вашей реакции на жалобу. Завил, что жалоба не обоснована и посмотрим. Разговор записан.
Не рассматривается вопрос? Почти неделя без результата, не многовато для такой элементарщины?!
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:24
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
Два месяца вся сумма бесплатно
Тут до двох місяців...мабуть. Платити то слід до 55 денного грейсу.
Цікаво як 3000 нараховано?
Нехай білети коштують 50000 грн.
Заплачено кредитними.
Свої нехай в Шаромиги під 17% річних грязними.
Якщо кишмиш 2% грязними. То вихидить 2523.
Забув обмеження по кишмишу - 805 виплатять?
Я платил за двоих
Кишмишу буде лише 500 грн. 305 грн сід відняти.
Ітого з 50000 вихлоп 2218 економії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25786
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:51
2XL написав:
Не рассматривается вопрос? Почти неделя без результата, не многовато для такой элементарщины?!
2XL, добрый день. Нарушений процедуры со стороны сотрудника КЦ нет. Вопрос о данном процессе идентификации пока в работе.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 4981
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:22
Alfa_Bank написав: 2XL написав:
Не рассматривается вопрос? Почти неделя без результата, не многовато для такой элементарщины?!
2XL, добрый день. Нарушений процедуры со стороны сотрудника КЦ нет. Вопрос о данном процессе идентификации пока в работе.
Хорошо что нет нарушений, записал ещё один жирный минус банку.
А когда будет изменен финансовый номер согласно моего письменного заявления?
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13274
|2575280
|
Пон 22 жов, 2018 12:52
Cler
|
|9698
|1870270
|
Пон 22 жов, 2018 12:31
Cler
|
|32084
|3986961
|
|